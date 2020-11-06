Официальные данные: уровень преступности в этом году существенно снизился по сравнению с 2019-м

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За 10 месяцев этого года совершено на 4000 преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы официальные данные МВД.

Так, если в прошлом году было зарегистрировано 500 особо тяжких преступлений, то в этом их число составило 370. Количество тяжких преступлений сократилось с 3100 до 2750, средней тяжести – с 14036 до 10800, а небольшой тяжести с 6200 до 5986. Также снизилось число: краж (с 8329 до 6428), убийств (с 145 до 132), случаев мошенничества (с 1 671 до 1340), разбойного нападения (с 82 до 49).

Кроме того, сократилось количество аварий на дорогах страны. Если за первые 10 месяцев 2019-го оно составило составило 2146, то в этом году – 1595.

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