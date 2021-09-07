Официально: выборы нового мэра Бельц состоятся 21 ноября

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Выборы нового мэра Бельц состоятся 21 ноября. Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия.

Новые местные выборы пройдут в этот день ещё в 12 населённых пунктах: сёлах Паланка и Штефанешть Штефан-Водского района; селе Бэлчана Хынчештского района; селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района; коммуне Украинка Каушанского района; коммуне Хыртоп Чимишлийского района; коммунах Ишкэлэу, Пырлица, селе Кэлинешть Фалештского района; коммуне Каменка Глодянского района; коммуне Негурений Векь Унгенского района.

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