Официально: в понедельник в Кишинёве завершается отопительный сезон

Официально: в понедельник в Кишинёве завершается отопительный сезон
Отопительный сезон 2020-2021 завершится для всех потребителей Кишинёва в понедельник, 19 апреля. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. Он отметил, что данное решение было принято после того, как три дня подряд температура воздуха с 18.00 до 06.00 превышала 10˚C. 

Чебан заверил, что граждане будут обеспечены горячей водой без перебоев.

Отопительный сезон 2020-2021 в Кишинёве начался 30 октября.

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