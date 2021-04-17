Официально: в понедельник в Кишинёве завершается отопительный сезон

Отопительный сезон 2020-2021 завершится для всех потребителей Кишинёва в понедельник, 19 апреля. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. Он отметил, что данное решение было принято после того, как три дня подряд температура воздуха с 18.00 до 06.00 превышала 10˚C.