Официально: в пятницу в Кишинёве начинается отопительный сезон

Официально: в пятницу в Кишинёве начинается отопительный сезон

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что завтра, 30 октября, в столице начинается новый отопительный сезон для всех потребителей. Соответствующе распоряжение сегодня подписал вице-примар Илие Чебан.  

Стоит отметить, что до настоящего момента к отоплению уже были подключены 130 из 134 детсадов, 36 школ и лицеев из 135, а также 30 медицинских учреждений из 62. Топить начали и в 189 жилых домах Кишинёва из 2730.

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