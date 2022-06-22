Официально! Премьер обратится к парламенту с просьбой продлить срок действия ЧП ещё на 45 дней

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Правительство одобрило законопроект о продлении срока действия чрезвычайного положения в Молдове ещё на 45 дней. Окончательное решение предстоит принять парламенту.

Ранее мы писали, что необходимость продления чрезвычайного положения объясняется сохраняющимися рисками с точки зрения снабжения Молдовы энергоресурсами, влияния на область автотранспорта, энергетическую безопасность страны, безопасность границ и управление потоками беженцев. В то же время Игорь Гросу объяснил, что это необходимо, “чтобы не разыскивать депутатов в отпуске”.

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