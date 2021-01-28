Официально! Немеренко получила диплом незаконно. Социалисты требуют её отставки (ФОТО)

0

Министерство образования, культуры и исследований ответило на запрос депутата ПСРМ Аллы Дарованной и подтвердило, что диплом якобы об окончании мастерата советнице Майи Санду Алле Немеренко был выдан незаконно. Об этом Дарованная сообщила на своей странице в соцсети, опубликовав официальное письмо ведомства на своё имя.

Депутат ПСРМ отметила, что те, кто считает себя “проевропейцами до мозга костей”, прекрасно знают, что после подобных скандалов должна последовать как минимум почётная отставка. У нас же, констатирует Дарованная, эти люди считают честью получить диплом в подарок.

– Какой пример мы подаём молодым людям? Как на это смотрят те, кто приложили усилия, чтобы попасть на мастерат, ходят на занятия, сдают экзамены, пишут дипломные работы? Если Алла Немеренко считает себя европейкой, она должна подать в отставку. В президентской команде Майи Санду слишком много людей с множеством грехов, – подчеркнула Алла Дарованная.

Алла Немеренко данные заявления пока не прокомментировала.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.