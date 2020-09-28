Официально: Игорь Додон зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Официально: Игорь Додон зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия. 

Напомним, ранее в поддержку Игоря Додона было собрано 25 тысяч подписей. После их подали в ЦИК для проверки.

В избирательном бюллетене Додон будет под номером 4, его электоральный символ будет выглядеть следующим образом:

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября. До сих пор в избирательной гонке были зарегистрированы 4 кандидата, еще два дела находятся на стадии рассмотрения. Крайний срок подачи документов – 1 октября.

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