Официально: Игорь Додон зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

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Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия.

Напомним, ранее в поддержку Игоря Додона было собрано 25 тысяч подписей. После их подали в ЦИК для проверки.

В избирательном бюллетене Додон будет под номером 4, его электоральный символ будет выглядеть следующим образом:

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября. До сих пор в избирательной гонке были зарегистрированы 4 кандидата, еще два дела находятся на стадии рассмотрения. Крайний срок подачи документов – 1 октября.

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