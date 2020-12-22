Официально: граждане Молдовы будут выходить на пенсию раньше

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Указ о промульгации и сам Закон о внесении изменений в Закон №156/1998 “О государственной пенсионной системе” были опубликованы сегодня в “Официальном мониторе”. Таким образом, с 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию женщин составит 57 лет, а мужчин – 62 года.

Документ также предусматривает, что многодетные мамы (5 и более детей) смогут выйти на пенсию в 54 года.

Напомним, что пенсионная реформа была осуществлена правительством Павла Филипа в 2016 году. Тогда было принято решение увеличить возраст выхода на пенсию до 63 лет и для женщин, и для мужчин. Игорь Додон и социалисты были категорически не согласны с этим и разработали законодательную инициативу о снижении пенсионного возраста в Молдове. На прошлой неделе она была утверждена в окончательном чтении депутатами.

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