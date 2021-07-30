Официально: Гаврилица – кандидат в премьеры

Майя Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьера страны. Указ был подписан сегодня утром после так называемых консультаций главы государства с ПДС и “Шор”.

У Гаврилицы есть две недели на то, чтобы сформировать команду и программу правления, которые впоследствии будут представлены в парламенте.

В феврале 2021 года Наталья Гаврилица уже была кандидатом в премьеры, вот только тогда она просила не голосовать за неё. В итоге Гаврилица набрала 0 голосов депутатов.

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