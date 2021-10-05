Официально! Александр Нестеровский – кандидат Блока коммунистов и социалистов в Бельцах (ВИДЕО)

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Кандидатура Александра Нестеровского на пост примара Бельц была единогласно одобрена партиями, входящими в Блок коммунистов и социалистов. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

Председатель ПСРМ высоко оценивает шансы Нестеровского получить хороший результат. В 2019 году, напомнил Додон, Нестеровский одержал победу на одном из округов в Бельцах и стал депутатом.

Лидер социалистов также отметил, что ему известно о том, что кандидат ПДС в Бельцах Борис Маркоч и так называемый независимый кандидат Николай Григоришин являются партнёрами по бизнесу и друзьями и намерены использовать административный ресурс, чтобы снять кандидата БКС с выборов или вовсе не допустить его регистрации. Додон выразил уверенность в том, что Нестеровский будет достойно держать удар.

Выборы примара Бельц состоятся 21 ноября.

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