Официально: Агентство публичной собственности расторгло контракт с концессионером аэропорта

Официально: Агентство публичной собственности расторгло контракт с концессионером аэропорта

Об этом говорится в сообщении для прессы ведомства. Причиной расторжения стало несоблюдение фирмой взятых обязательств, что является грубым нарушением положений договора.

В связи с этим 8 июля текущего года Агентство публичной собственной расторгло контракт о сдаче в концессию активов Международного аэропорта Кишинева и прилегающего к нему участка, заключенный с фирмой “Авиа Инвест” 30 августа 2013 года, и потребовало вернуть имущество в собственность государства.

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