Офицеры СИБ были удостоены высших государственных наград (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня принял участие в торжественном собрании, посвященном 29-летию создания органов государственной безопасности Республики Молдова. Президент пожелал всему коллективу СИБ, гражданским служащим, ветеранам и членам их семей крепкого здоровья, радости, процветания, благополучия и новых достижений во имя продвижения страны и народа.

Додон отметил, что период, который мы переживаем, является сложным, в том числе или даже в первую очередь для национальной безопасности. Пандемия COVID-19, сложная ситуация в сельском хозяйстве, от которой некоторые политические силы пытаются извлечь выгоду, а также тенденции нестабильности, характерные для года выборов, – это лишь некоторые из элементов, которые влияют на ситуацию с безопасностью в Республике Молдова. К указанным рискам добавляются нестабильность в регионе, и во всех этих условиях деятельность учреждения приобретает новые измерения, повышенную сложность и безусловную значимость для эффективного функционирования всего государственного аппарата.

⁃ Подчеркнул, что рассчитываю на сотрудников СИБ и в будущем, на их способность прогнозировать и предотвращать реальные и потенциальные угрозы для национальной безопасности, и заверил их в своей полной поддержке в этом отношении. В годовщину образования Службы информации и безопасности указом президента удостоил государственных наград офицеров ведомства за безупречную службу стране, вклад в обеспечение государственной безопасности и высокий профессионализм, – подчеркнул Додон на своей странице в соцсети.

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