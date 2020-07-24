Одолжил и пропал: житель Оргеева задержан по обвинению в мошенничестве (ВИДЕО)

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Полицейские арестовали 37-летнего жителя Оргеевского района, подозреваемого в мошенничестве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В начале мая с заявлением в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что у него пропало оборудование, предназначенное для строительных работ, стоимость которого составляет 23 300 леев. Технику он одолжил обвиняемому на неопределённый срок, взяв у него деньги за прокат, после чего мужчина пропал и перестал отвечать на звонки.

Личность подозреваемого вскоре была установлена. Им оказался 37-летний житель Оргеевского района. Мужчину доставили в полицейский участок, где он дал признательные показания.

Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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