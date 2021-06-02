“Одолжил” 500 евро на казино: мужчину задержали за кражу

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К правоохранителям обратилась 35-летняя тираспольчанка. Она рассказала, что после ухода своего приятеля не досчиталась крупной суммы денег.

По “горячим следам” оперативники установили местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний тираспольчанин, сообщает МВД Приднестровья.

Правоохранители выяснили: накануне заявительница пригласила к себе домой малознакомого мужчину. В какой-то момент предприимчивый гость воспользовался тем, что хозяйка ушла из комнаты, и вытащил из кошелька 500 евро. Сославшись на то, что выйдет ненадолго в магазин, приятель исчез. В это время женщина и заметила пропажу.

Мужчина отправился в казино. На момент задержания у него осталось 150 евро.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён под стражу.

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