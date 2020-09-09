Одобрены новые меры соцзащиты для жён ветеранов и инвалидов войны

Одобрены новые меры соцзащиты для жён ветеранов и инвалидов войны

Законопроект о новых мерах социальной защиты для жён ветеранов и инвалидов войны, подготовленный правительством, был одобрен сегодня постоянной парламентской комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье.

Так, супруги и дети участников ВОВ и иных боевых действий, а также инвалидов войны смогут проходить бесплатное санаторно-курортное лечение каждые 3 года. Расходы на данные меры будут составлять около 752 тысяч леев ежегодно, пишет ntv.md.

Документ должен быть рассмотрен и утвержден парламентом. После принятия он вступит в силу 1 января 2021 года.

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