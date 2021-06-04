“Одобрено полицией”: автобусы для перевозки сдающих БАК выпускников прошли проверку

“Одобрено полицией”: автобусы для перевозки сдающих БАК выпускников прошли проверку

Сотрудники полиции проверили автобусы, которые будут перевозить выпускников к центрам сдачи экзаменов на степень бакалавра. 

По данным Национального инспектората общественной безопасности, техосмотр прошли 143 единицы транспорта. В результате не было обнаружено никаких неисправностей, которые могли бы поставить под угрозу здоровье учащихся.

Напомним, что экзамены на степень бакалавра в Молдове стартовали сегодня. Всего в стране было открыто 93 центра для сдачи БАКа.

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