Одобрена концепция дизайна памятной монеты «Мой врач – мой герой»

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Национальный банк Молдовы одобрил дизайн-концепцию памятной монеты, посвященной врачам «Мой врач – мой герой», которая была выбрана из работ, предложенных гражданами. Дизайн-проекты оценивала комиссия в составе экспертов НБМ, Национальной геральдической комиссии, Союза художников, Национального музея истории Молдовы и др.

– В то же время в фокус-группах были собраны мнения специалистов в данной области: сотрудников Национального агентства общественного здоровья, Больницы скорой помощи, Республиканской клинической больницы, Клинической больницы Святой Троицы, Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, Национальной медицинской страховой компании, Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Государственного медицинского и фармацевтического университета им. Николае Тестемицану и других, – уточнили в Нацбанке.

В итоге была выбрана работа, подписанная скульптором Вячеславом Жиглицким, членом Союза художников Республики Молдова. Дизайн-проект представляет собой изображение двух врачей на фоне карты Республики Молдова, что свидетельствует о неоценимой самоотдаче медицинских работников нашей страны, передаёт moldpres.md.

Концепции дизайна поступили от граждан после того, как летом этого года Исполнительный комитет НБМ решил посвятить монету работникам здравоохранения и пригласил общественность принять участие в конкурсе. Основными критериями при выборе были оригинальность, креативность и согласованность элементов дизайна, чтобы их можно было реализовать на поверхности монеты. Каждый участник мог представить только одну концепцию, будучи обязанным соблюдать авторские и смежные права.

Монета «Мой доктор – мой герой» будет отчеканена из серебра.

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