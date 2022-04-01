Одну из центральных улиц частично перекроют на 2 недели: как будет ездить транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 1 по 15 апреля дорожное движение по улице Александру чел Бун в периметре улиц М. Эминеску и А. Пушкина будет приостановлено.

Сегодня с 05:00 до 24:00 перекрыто движение по ул. А. Пушкина (кроме общественного транспорта), на участке между улицами Колумна и К. Тэнасе.

С полуночи 2 апреля до 05:00 4 апреля будет полностью перекрыто движение по улице А. Пушкина, на участке между улицами Колумна и К. Тэнасе.

2 и 3 апреля изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы:

№7 и 16: маршрут сокращается до улицы Албишоара (остановка «Цирк»);

№10 делится на 2 маршрута: Московский пр-т – Албишоара – Московский пр-т и Миорица — Букурешть — Миорица.

№12 и 24: в направлении сектора Чеканы – от ул. А. Пушкина до ул. Букурешть, А. Щусева, ул. М. Витязул, Петрикань, К. Орхеюлуй, бул. Ренаштерий, Богдан Воевод, улица А. Руссо и далее по установленным маршрутам.

№25 и 32: от ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони до ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. М. Витязул, Петрикань, К. Орхеюлуй и далее по установленным маршрутам.

№28: в направлении сектора Рышкановка – с ул. Букурешть по ул. А. Щусева, ул. М. Витязул, ул. Петрикань, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

№2, 10, 28, 37, 47 и 48: от ул. Василе Александри до ул. Колумна, ул. Армянская, ул. Александру чел Бун, ул. В. Александри, ул. Албишоара, бул. Ренаштерий и далее по установленным маршрутам.

№5: в сторону сектора Чеканы – от бул. Штефана чел Маре на ул. Армянская, ул. Александру чел Бун, ул. Василе Александри, ул. Албишоара, бул. Ренаштерий и далее по установленному маршруту.

№26: в сторону сектора Рышкановка – от бул. Штефана чел Маре на ул. М. Витязул, Албишоара, бул. Ренаштерий и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

№103, 108, 171 и 174: в направлении сектора Буюканы – от улицы Митрополита Варлаама до Василе Александри, бул. Штефана чел Маре, М. Чеботарь, Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

№148, 162 и 190: в направлении сектора Рышкановка – от ул. М. Варлаама до ул. Армянская, ул. Александру чел Бун, ул. В. Александри, ул. Гр. Уреке, ул. А. Пушкина, ул. Иерусалим, бул. Г. Виеру и далее по установленным маршрутам.

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