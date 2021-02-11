Односталко застал Гаврилицэ врасплох простейшими вопросами (ВИДЕО)

Односталко застал Гаврилицэ врасплох простейшими вопросами (ВИДЕО)
Наталья Гаврилицэ обещает в своей программе повысить пенсии тем, у кого они менее 2000 леев. Однако на простейший вопрос депутата ПСРМ Владимира Односталко, какая сумма нужна для этого и каким будет источник финансирования, она ответить не смогла. 

Вывод: всё, что написано в программе Гаврилицэ, – пустой текст. Команда Гаврилицэ и лично кандидат абсолютно не владеют ситуацией в социальной сфере. Разве такой человек достоин быть премьер-министром? – констатировал социалист. 

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