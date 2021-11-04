Односталко: Власть провалила кампанию по вакцинации населения от коронавируса

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Заместитель председателя парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко обвинил на сегодняшнем брифинге правящее большинство в том, что оно отклоняет любую законодательную инициативу, если она исходит от фракции Блока коммунистов и социалистов. В частности, сегодня, 4 ноября, не было принято предложение БКС о создании следственной комиссии по ситуации с вакцинацией от коронавируса.

– Ситуация с ковидом вышла из-под контроля. Власть не может справиться с проблемой, поэтому ищет виноватых во всем, и прежде всего, по мнению власти, это граждане. Нам говорят, что не будут оплачиваться случаи реанимации тех, кто не вакцинировался. Это напоминает времена Плахотнюка – лечили тех, кто платит, – отметил Односталко.

Депутат также обратил внимание на то, что сегодня “каждый день умирает более 40 человек, но власть говорит, что всё под контролем, всё запланировано”.

– Так вы что – планируете смерть? Остановитесь! – призвал социалист.

В то же время в минувшие выходные партия власти устроила массовую пиар-кампанию с выездом в села, где вылавливали людей прямо на улице и убеждали вакцинироваться на месте в антисанитарных условиях, добавил он.

– Мы ещё в понедельник подняли вопрос – не были ли нарушены санитарные, эпидемиологические нормы? Кто знает, какие у этих людей противопоказания? Нам сказали, что наши вопросы – это популизм, – отметил Владимир Односталко.

Депутат напомнил, что при прежнем правительстве ежемесячно добровольно вакцинировались более 150 тысяч человек. Сегодня люди просто отказываются прививаться – нынешняя власть с иммунизацией населения не справляется.

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