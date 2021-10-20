Односталко: В районных больницах уже не хватает медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом (ВИДЕО)

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С прошлой недели в некоторых больницах страны не хватает медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.



– Сигналов много. Некоторые пациенты вынуждены покупать лекарства за свой счёт, – сказал он.

Односталко призвал врачей не молчать и рассказывать о том, как на самом деле обстоит ситуация на местах.

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