Односталко: Страшно представить, сколько жизней потеряет страна в результате “социальной политики” ПДС

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Правительство берёт очередной кредит – на сумму 120 млн евро. Деньги предстоит возвращать людям, но уже не 120 млн, а 146 млн, отметил на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Владимир Односталко после заседания постоянной парламентской комиссии по соцзащите, на котором обсуждался этот вопрос.

– И так происходит во всём. Сплошные обещания. Тотальное обнищание населения. Вместо решений для народа власть призывает готовиться к сложной осени, потом к голодной и холодной зиме. COVID-19 унёс тысячи жизней. Сколько жизней потеряет страна в результате “социальной политики” этой власти – страшно представить, – подчеркнул Владимир Односталко.

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