Односталко: Санду лишила каждого медработника страны минимум 2,5 тысяч леев надбавки к зарплате ежемесячно

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Распустив парламент, Майя Санду заблокировала принятие во втором чтении законопроекта социалистов о повышении зарплат всех медицинских работников страны ещё на 40% с 1 июля. В итоге каждый медработник лишился по вине президента минимум 2,5 тысяч леев надбавки ежемесячно. Об этом на брифинге для прессы рассказал депутат ПСРМ Владимир Односталко.

В результате того, что Майя Санду отказалась от повышения заработных плат медиков, каждый медицинский работник, вне зависимости от категории и стажа, потерял минимум 2,5 тысячи леев прибавки к заработной плате. Это наши подсчёты, основанные на конкретных цифрах. Я обращаюсь лично к каждому человеку, который работает в медицинской системе, – вы потеряли минимум 2,5 тысячи леев в месяц. Поэтому, я думаю, самое время устроить марш и протест в белых халатах перед президентурой. Пусть они подумают, как эти деньги вам вернуть, – сказал он.

Напомним, в 2020 году Игорь Додон выступил с инициативой двукратного увеличения зарплат медработников. Оно должно было произойти в три этапа. Первые два удалось осуществить, в результате выплаты выросли на 30% с 1 сентября прошлого года и ещё на 30% – с 1 января этого.

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