Односталко: Реформу образования начала ещё Санду. Во времена ПДС учёная молодёжь стала «нерентабельной» (ВИДЕО)

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Сложное состояние университетского образования республики уже очевидно, и это плачевный результат действий прежних правительств, в том числе и тех сегодняшних чиновников, которые ранее входили в их состав. Такое мнение высказал депутат-социалист Владимир Односталко во время публичных дебатов по теме оптимизации высшего образования, состоявшихся в агентстве IPN.

– Действующая власть исходит из сугубо экономических причин, с учётом текущей ситуации и демографии. Эта так называемая реформа началась не сегодня, а ещё в 2012 году, когда Министерство образования возглавляла действующий президент Майя Санду. Тогда была запущена реформа школьного образования, в результате которой было закрыто сразу около двухсот школ, многие лицеи были преобразованы в гимназии, гимназии — в начальные школы, а затем и ликвидированы, — сказал депутат.

По его словам, сегодняшняя ситуация в системе высшего образования стала результатом разрушительной реформы школ. Так, если до 2009 года в стране обучалось 110 тысяч студентов, то сегодня – около 50 тысяч.

– Если продолжать эту логику, то через четыре-пять лет, какое бы правительство ни было, учреждения образовательной системы придется оптимизировать, ликвидировать на том основании, что в них не будет нужды. Сегодня необходима прозрачность во всех действиях по проведению реформы, иначе все закончится так же, как реформа госпожи Санду, которая начала закрывать школы «хирургическим путем», без консультаций с общественностью. Мы видим, что нашей стране навязывают ликвидацию, разрушение, реорганизацию. Если во времена Плахотнюка «нерентабельным» было здоровье, то сейчас «нерентабельным» стало образование. Этого категорически нельзя допустить, — сказал Владимир Односталко.

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