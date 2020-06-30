Односталко рассказал, кому граждане РМ “обязаны” космическими ценами на медуслуги (ВИДЕО)

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Верх цинизма! Один из авторов вотума недоверия министру здравоохранения, депутат “Про-Молдова” Руксанда Главан обвиняет Виорику Думбрэвяну в нехватке лабораторий для проведения тестирования на коронавирус, которые она сама же закрыла, когда возглавляла Минздрав. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко. Он рассказал, что “с легкой руки” Главан в 2016 году были закрыты 16 из 26 лабораторий. Лишенные работы медицинские сотрудники не были впоследствии трудоустроены, а мощность оставшихся лабораторий не была увеличена.

– Прежде чем кричать, что всё плохо, нужно понимать, кто это сделал. Не надо врать, всё записано, – сказал он.

Односталко “пролил” свет и на подорожание медицинских услуг в стране, отметив, что и за этим стояла лично Руксанда Главан. Депутат отметил, что тогда цена выросла в разы, а объяснений этому “феномену” дать никто не смог.

– Цены были подняты минимально на 300%! Представляете?! На 300%! До космических пределов! Стоимость визита к врачу увеличилась с 29 леев до 150. 517% сразу же! Лечение зубов – на 400%. Людей лишили надежды на поход к стоматологу, – подчеркнул он.

Депутат ПСРМ добавил, что это не повлияло положительно ни на качество предоставляемых услуг, ни на зарплаты врачей, а люди, которых цинично лишили возможности посещать врачей, стали просто умирать, сказал он.

– Два года правления Руксанды Главан были годами разрушений, – добавил Односталко.

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