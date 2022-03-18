Односталко: Провал кампании по вакцинации – следствие непрофессионализма Минздрава (ВИДЕО)

0

Низкий уровень вакцинации говорит о ещё более низком уровне доверия к власти. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко, комментируя шокирующую новость о том, что в Молдове будет утилизирована самая крупная партия просроченной вакцины – 96 тысяч доз Moderna, переданных Молдове Францией в декабре прошлого года.

Социалист выразил возмущение тем, что при действующей власти в стране установлены мрачные антирекорды как по количеству заболевших ковидом, так и по количеству смертей, хотя ещё два года назад, когда только начиналась пандемия, представители Минздрава раздавали советы в социальных сетях о том, как лечить, как надевать маску, как продвигать иммунизацию, как проводить массовое тестирование людей. В итоге 24 января 2022 года в стране было зафиксировано 6169 заражений за сутки, это в 2 раза больше чем при правительстве социалистов, когда ещё не было опыта борьбы с эпидемией. При «профессионалах» был установлен трагический рекорд – 60 смертей в сутки.

За первый месяц работы нового Министерства здравоохранения в прошлом году количество вакцинированных уменьшилось практически в два раза. Последние данные – с 10 по 17 марта первой дозой вакцинированы всего 2 750 человек.

Депутат также напомнил, что в декабре 2021 года правительство взяло кредит в размере 24 млн евро на закупку вакцин. Не исключено, что эти прививки постигнет та же участь – их утилизируют, несмотря на то, что в проект заложены немалые средства на продвижение иммунизации.

Владимир Односталко подчеркнул в заключение, что население не должно оплачивать ошибки правительства, а виновные в провале вакцинации должны понести персональную ответственность.

– Провал кампании по вакцинации в стране – это следствие непрофессионализма Минздрава, – сказал депутат ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.