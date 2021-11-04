Односталко пристыдил руководство страны: На оружие и командировки деньги нашли, а на пенсионеров – нет (ВИДЕО)

0

Депутат БКС Владимир Односталко подверг жёсткой критике отказ правящего большинства поддержать инициативу о выделении по 1000 леев пенсионерам и получателям социальных пособий ниже 4000 леев. Социалист отметил, что власть увеличила расходы на президентуру, нашла деньги на закупку оружия и на заграничные поездки руководства страны, а на пенсионеров – нет.

– Ситуация в стране всё хуже и хуже, никто не контролирует цены, никто не контролирует пандемию, и в целом жить становится дороже. К сожалению, наши люди сегодня живут по принципу: «Покупай горючее сегодня – завтра будет дороже. Покупай продукты сегодня, потому что завтра хлеб будет стоить дороже», – констатировал Владимир Односталко.

Напомним, что сегодня фракция БКС в парламенте выступила с инициативой продолжить практику выделения материальной помощи в размере 1000 леев пенсионерам, однако депутаты ПДС отклонили это предложение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.