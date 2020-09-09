Односталко: Пенсионеры не получили ни лея помощи от правительства Санду. Она говорила, что денег нет и что МВФ против (ВИДЕО)

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Многочисленные альянсы “за евроинтеграцию” “растеряли или аннулировали” механизмы двойной индексации пенсий и социальных пособий. Однако президенту и социалистам удалось вернуть их, несмотря на сложную ситуацию этого года и препоны со стороны некоторых внешних партнеров и даже правительства Майи Санду. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– Внешние партнеры не всегда соглашались с нашим социальным подходом. Нынешняя парламентская оппозиция долгое время, даже в социальной комиссии, блокировала прохождение проекта закона о двойной индексации. Правительство Майи Санду ничего не сделало для этого. Отговорка была простой: “Нет денег”. Говорили о том, что МВФ, другие международные структуры не поддерживают эту инициативу. Мы же нашли возможности и смогли убедить партнеров в том, что это необходимо, – сказал он.

Односталко добавил, что во времена правительства Майи Санду пенсионеры, инвалиды, другие социально уязвимые категории не получили ни лея помощи от тогдашнего кабмина.

– Хочу напомнить всем критикам, которые сейчас рассуждают, что они могли сделать больше, что у них для этого было и время, и возможности, но они даже не попытались, – подчеркнул депутат ПСРМ.

Социалист признал, что двойная индексация “вышла не такой большой, как нам бы этого хотелось”, но “этот механизм возвращен и он функционирует”.

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