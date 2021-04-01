Односталко – ПДС: Скажите людям честно, что один ваш мандат будет стоить 300-400 смертей и 15-20 тысяч инфицированных (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Владимир Односталко призвал депутатов объединиться вокруг борьбы с пандемией, а не заниматься демагогией. Заявление было сделано на вчерашнем заседании с парламентской трибуны.

– Если коллеги справа хотят досрочных выборов, так и скажите об этом, и что вам всё равно, сколько человек умирают от коронавируса в сутки – 47, 50, 52…Тогда людям будет понятно, что один ваш мандат будет стоить 300-400 смертей и 15-20 тысяч инфицированных граждан Молдовы. Будьте честными! – призвал он.

Односталко также отметил, что депутаты не могут подменить собой исполнительную власть “в угоду мандатам определённой политической партии”.

– Не дадим правительству полномочия – уважаемые господа из партии с 15 мандатами, все смерти разделите на ваших депутатов и отвечайте перед людьми, когда они спросят. Всем нужно объявить войну коронавирусу. Не сидеть в кабинетах, а ездить в районы и говорить с людьми. Врачи скоро убегут из страны, потому что устали смотреть, как мы с вами здесь ругаемся, а институт президента нарушает Конституцию и говорит: “Виноваты все, только не я”. Так не бывает, – сказал он.

Социалист добавил, что чрезвычайное положение вводится в Молдове для того, чтобы правительство могло работать.

– Мы на войне, нам необходимо объединиться. И тот, кто сегодня выступает против чрезвычайного положения, тот выступает за пандемию, – подытожил Односталко.

Напомним, что вчера парламент принял решение ввести в Молдове чрезвычайное положение до 30 мая.

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