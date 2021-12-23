Односталко – ПДС: Посмотрите на свои “брёвна” (ВИДЕО)

Односталко – ПДС: Посмотрите на свои “брёвна” (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ призвал представителей ПДС перестать манипулировать людьми, пытаясь отвлечь их внимание от социально-экономических проблем, которые спровоцировала власть.  

– Когда вы говорите о честности, посмотрите, пожалуйста, на люксовую парковку перед парламентом, с автомобилями по “10-11 тысяч леев” в декларациях. Мы можем долго продолжать, но когда вы пытаетесь “найти” что-то у других, прежде посмотрите на свои “брёвна”, на то, что у вас происходит, – сказал Владимир Односталко. 

Он также призвал депутатов ПДС не забывать о том, что “и это пройдёт”, имея в виду пребывание этой партии у руководства РМ.

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