Односталко – ПДС: Посмотрите на свои “брёвна” (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ призвал представителей ПДС перестать манипулировать людьми, пытаясь отвлечь их внимание от социально-экономических проблем, которые спровоцировала власть.

– Когда вы говорите о честности, посмотрите, пожалуйста, на люксовую парковку перед парламентом, с автомобилями по “10-11 тысяч леев” в декларациях. Мы можем долго продолжать, но когда вы пытаетесь “найти” что-то у других, прежде посмотрите на свои “брёвна”, на то, что у вас происходит, – сказал Владимир Односталко.

Он также призвал депутатов ПДС не забывать о том, что “и это пройдёт”, имея в виду пребывание этой партии у руководства РМ.

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