Односталко – ПДС: Куда вы дели деньги на повышение зарплат медработников?! (ВИДЕО)

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Парламентское большинство отказалось сегодня рассмотреть инициативу социалистов об увеличении зарплаты медработников на 40% во втором чтении. «Власть ищет причины, но не ищет возможности», – заявил в связи с этим на брифинге депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.

Он выразил удивление заявлением министра здравоохранения о том, что денег на повышение нет.

– Мы нашли деньги. Куда вы дели миллиард леев, который был заложен в бюджет прошлым парламентом на эти цели? – спросил депутат.

Владимир Односталко напомнил, что у ПДС была “ультрасоциальная” предвыборная программа, однако до сих пор ни одна инициатива в поддержку граждан не была предложена партией власти в парламенте.

Кроме того, Блок коммунистов и социалистов выражает возмущение тем, что под предлогом обязательной вакцинации власть отказывает заболевшим коронавирусом медработникам в выплате 16 тысяч леев. Это также была инициатива социалистов – поддержать заболевших медработников.

– Мы и дальше будем настаивать на том, чтобы эти инициативы были приняты, чтобы медперсонал получал те деньги, которые заслуживает. Тем более, мы видим день ото дня увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом, а правительство даже в этой ситуации не предлагает никаких мер, кроме запретительных – закрыть, урезать, не допустить, – подчеркнул социалист.

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