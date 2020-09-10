Односталко ответил “детям Сороса”: Когда Санду “дезертировала”, Додон показал ответственность и надёжность (ВИДЕО)

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“У меня сложилось такое впечатление, что НПО, в которых работают представители оппозиции, доплачивают им за упоминание фамилии “Додон”. Чем больше Додона, тем больше евро они получают в качестве грантов”. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко. Он отметил, что данные политические деятели ищут любой повод для манипуляции и лжи.

Социалист, в частности, подробно рассказал о той помощи, которую государство нашло возможность выделить пенсионерам, несмотря на пандемию. В то же время он напомнил, что правительство Майи Санду не выдвинуло ни единой инициативы для поддержки этой категории граждан.

– Вы учите нас быть “более прозрачными”, “более профессиональными”. Я прощу прощения, но кто вы такие, чтобы нас учить? Дети Сороса? Найдите в себе силы и признайте свои ошибки! Критиковать хорошо, лапшу на уши вешать людям вы умеете. Не зря прошлый кабинет министров называют “правительство “ноль”, “правительство “фиаско”. Ни одного предложения с вашей стороны не было. А когда Санду “дезертировала”, Додон показал свои ответственность и надежность, он не побоялся заниматься в конце года разработкой этих проектов. Несмотря на ваше враньё, Игорь Николаевич Додон победит! – подчеркнул депутат ПСРМ.

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