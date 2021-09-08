Односталко “освежил” память ПДС: Вы говорили, что не будет ни одной пенсии ниже 2000 леев (ВИДЕО)

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Обещать не значит сделать? Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко напомнил об обещании Майи Санду и ПДС повысить до 2000 леев пенсию всем, у кого на данный момент она ниже. Однако на деле выяснилось, что речь идёт только о 183 тысячах пенсионеров, которые и так были близки к этой сумме.

Заявление было сделано на брифинге для прессы.

– Мы напоминаем уважаемым господам из власти, что в предвыборных роликах, по ТВ, на встречах с гражданами вы обещали, что не будет ни одной пенсии меньше 2000 леев. Если вы забыли, посмотрите на свои же выступления в прессе. Вы говорили обо всех, а повысите пенсиям только 183 тысячам, которые и так были близки к этим 2000 леям. А остальные что, не люди? Они должны смотреть на то, как хорошо вы живёте? Вы продолжаете обманывать население, так нельзя, – сказал Односталко.

Напомним, до 2000 леев вырастет пенсия только тех граждан, у кого есть полный трудовой стаж.

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