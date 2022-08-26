Односталко об изменении бюджета: Все, кроме чиновников, окажутся в минусе (ВИДЕО)

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Положительные изменения от корректировки социального и медицинского бюджетов почувствуют представители президентуры, некоторые чиновники, плюс будут наняты в госаппарат ещё несколько десятков функционеров с зарплатой в 20 тысяч и более леев. Все остальные окажутся в минусе. Об этом заявил на брифинге 26 августа заместитель парламентской комиссии по социальной защите, социалист Владимир Односталко.

Многочисленные категории населения остались без внимания в условиях жесточайшего кризиса. В частности, по словам депутата, власти не удосужились обратить внимание на инвалидов, которые получили в апреле стандартную индексацию и обещание, что “в будущем что-то будет”.

– Такого уровня социальной депрессии и неизвестности никогда не было. За последние 30 лет это беспрецедентная ситуация, – подчеркнул Владимир Односталко.

Он обратил внимание на то, что средняя пенсия по стране за первый квартал – 2 638 леев. Инфляция в этом месяце за год – 36,4%. По подсчётам специалистов, ежемесячно пенсионеры теряют в среднем 976 леев в результате инфляции. Минимальные потери пожилых людей за 7 месяцев этого года составили 3,5 млрд леев за счёт увеличения цен и стоимости услуг.

А в результате единоразовой выплаты, которую обещает власть пенсионерам, потрачен будет всего около 1 млрд леев. То есть одной рукой дают, а другой – отнимают: заплатят в виде широкого жеста 1 млрд леев, а вытянули из пенсионеров 3,5 млрд леев!

Депутат также отметил незначительное увеличение собственных доходов национальных касс социального и медицинского страхования.

– Это говорит, во-первых, о рекордно низком уровне доверия людей к пенсионной и медицинской системам. Люди не верят, что они будут иметь хоть какую-то пенсию, что они получат достойный уровень медицинского обслуживания. Во-вторых, это свидетельствует о том, что бизнес уходит в тень, зарплаты стали выдавать в конвертах, – сказал социалист.

Владимир Односталко призвал власть вернуться к индексации пенсий дважды в год, укрепить поддержку института семьи и увеличить медработникам зарплату как минимум на 60%, чтобы остановить их исход из системы.

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