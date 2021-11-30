Односталко о ситуации в стране: Надвигается социальный ад (ВИДЕО)

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Люди на выборах не голосовали за рост цен, тарифов, увеличение пенсионного возраста и сокращение отпуска по уходу за ребёнком. Однако они получили то же, что было при всех альянсах “За евроинтеграцию”, только происходит это гораздо более быстро и разрушительно. “Надвигается социальный ад”, – заявил на брифинге для прессы депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Депутат отметил, что для нынешней власти нерентабельно всё: здравоохранения, старики, дети.

– То, что происходит сегодня, – это разрушение. Нашу страну превращают в территорию – без нации, стариков, детей, – сказал он.

Односталко обратил внимание на то, что антисоциальная политика сегодняшних временщиков у власти диктуется внешними кредиторами страны.

– Они убивают рождаемость. Им нужно, чтобы семья была бездетной, чтобы люди были свободны, могли уехать в другую страну и работать там на кого-то, – добавил он.

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