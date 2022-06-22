Односталко о ситуации в стране: Как будет играть оркестр – зависит от дирижёра

0

От дирижёра зависит, как будет играть оркестр – так и ситуация в стране зависит от руководства. Такое мнение в программе «Тема» на телеканале «Первый в Молдове» высказал депутат-социалист Владимир Односталко.

Он отметил, что прошёл уже почти год с тех пор, как ПДС пришла к власти и было сформировано правительство, однако ситуация, вопреки обещаниям, стала удручающей.

– Если год назад оппоненты говорили, что страна находится в клинической коме, то сегодня она при смерти. Это мнение не только моё, а тех, с кем мы общаемся – представители районов, аграрии, инженеры, учителя, медики – они очень надеялись на лучшие времена. Процитирую классика, депутата Думитру Алайба, который говорил, находясь в оппозиции: «Когда мы будем у власти, виновата будет не оппозиция, не гражданское общество, не частные люди, а только правительство, только власть». Сегодня же представители власти говорят, что ситуация не зависит от них. На самом деле ответственность лежит именно на них – от дирижёра зависит, как будет играть оркестр, – подчеркнул Владимир Односталко.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.