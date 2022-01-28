Односталко о проводимой Минздравом “политике”: Бесчеловечность и маразм! (ВИДЕО)

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Некомпетентное управление и непрофессионализм Аллы Немеренко привели к катастрофической ситуации в области здравоохранения. По всем показателям – “полный провал”. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко. Социалист подверг жёсткой критике деятельность Минздрава, включая полное безразличие чиновников по отношению к людям.

– Все мы помним, как когда-то нынешнее руководство Минздрава в Facebook вещало о том, как нужно администрировать пандемию, о том, что нужно делать, о том, в чём должны ходить медики, как нужно поступать, что нужно делать на уровне районов, как нужно общаться с людьми. Что мы видим сегодня? Полный провал, полная закрытость со стороны министерства. Весь формат общения ограничивается брифингами и частичными ответами на удобные вопросы удобной прессе. Больше ничего, – сказал он.

Односталко напомнил, с какой критикой ПДС обрушалась на социалистов, когда в стране в сутки регистрировалось по 100 случаев ковида. Сейчас же, когда количество достигает 5-6 тысяч, – тишина. Более того, руководство больниц заставляют экономить на горячей воде, отоплении, газе и электроэнергии.

– Не больше 19 градусов должна быть температура в помещении – там, где лечатся люди, там, где им нужен уход, там, где им должно быть тепло. 19 градусов! Такое впечатление, что писали эти документы те, кто не находится в Молдове. Нынешней власти нужно наконец спуститься из космоса, закончились выборы. Можно обещать всё, что угодно, но реальность уже другая, люди уже не верят этому. Что значит “должны максимально ограничить использование горячей воды”? Людям чай не заваривать пациентам? Руки не мыть теплой водой? Антисанитарию разводить? Или давайте будем обеспечивать пациентам душ один раз в неделю без того, чтобы утром элементарно почистить зубы и умыться. Только потому, что министерство сказало экономить, потому что не справляется со своими обязанностями? Но это же маразм. Это же бесчеловечный подход к людям! – возмутился депутат.

Владимир Односталко также обратил внимание на массовую заболеваемость ковидом среди врачей. Социалист призвал граждан объединяться против “жёлтой власти” и её беспредела.

– Я понимаю, тяжело, но нужно быть “вопрекистами”. Вопреки этому давлению, бездействию, бардаку и хаосу, который происходит в стране, бороться за своих детей, за себя, чтобы выжить. Не думал, что скажу, что страна должна выживать. Но сейчас наступили именно такие времена, – подытожил он.

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