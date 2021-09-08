Односталко: Минобразования хочет руками местных органов власти закрыть школы через механизм недофинансирования (ВИДЕО)

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Нынешнее Министерство образования оказывает давление на местные органы власти, чтобы их руками закрыть учебные заведения через механизм недофинансирования. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Он отметил, что это “аморально”.

– Образование – это столп государства, и мы видим, что все эти европейские нововведения практики привели к тому, что уровень знаний нашего населения падает, – сказал депутат.

Односталко напомнил, что в 2014 году в Молдове был принят новый Кодекс об образовании, согласно которому образовательные учреждения в стране стали финансироваться в соответствии с количеством учащихся. Документ, напомнил он, был пролоббирован тогдашним министром образования Майей Санду.

– Если есть определённое количество детей – школа получает финансирование, если нет – не получает. Законы нужно принимать в интересах собственного государства, – подчеркнул депутат, отметив, что ранее Майя Санду также работала во Всемирном банке, что, очевидно, повлияло на содержание нового закона.

В частности, он напомнил, что взамен кредитов, которые Молдова получала от международных финансовых организаций, принимались антинародные и антисоциальные решения, включая закрытие школ. В результате были единовременно ликвидированы 126 учебных заведений – преимущественно в сёлах.

Односталко также добавил, что в 2019 году, когда к власти пришло правительство, поддержанное социалистами, “мы нашли решение этой проблемы”, однако сегодня Министерство образования оказывает своеобразное давление на местные органы власти, чтобы их руками закрывать учебные заведения через механизм недофинансирования школ.

В Минобразования данную информацию пока не прокомментировали.

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