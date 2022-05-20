Односталко: Корень всех проблем в стране – действующая власть (ВИДЕО)

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Майя Санду и ПДС обещали гражданам “хорошие времена”, однако в реальности они наступили только для них самих, тогда как большинство населения, учитывая резкий рост цен и тарифов, не живёт, а выживает. Об этом на акции протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства говорил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– Власти отменили компенсации на газ для простых людей, но самим себе повысили зарплаты и расходы. Они обещали, что будут экономить, но стали тратить больше…Они во всём используют технологию лжи. Для них ложь – это правда. Нас пытаются убедить, что мы не понимаем реальности, что мы неадекватны. Но народ Молдовы всё понимает и не верит власти. Она должна уйти в отставку! – подчеркнул депутат.

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