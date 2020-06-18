Односталко – “императрице медикаментов” Главан: Здоровье человека – не фармацевтический бизнес! (ВИДЕО)

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Всемирный враг, коронавирус, сегодня используется некоторыми деятелями, в том числе бывшими функционерами Министерства здравоохранения, исключительно в политических целях. Эти люди ничего не делают, чтобы помочь медицинской системе и кадрам, а за весь период пандемии они не были ни в одном учреждении, где лечат пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко, комментируя выдвинутый сегодня группой “Про-Молдова” вотум недоверия министру здравоохранения.

Предъявленные Виорике Думбрэвяну обвинения Односталко назвал “грубой ложью, написанную под копирку каких-то методичек”. Он также напомнил о “подвигах” зачитавшей сегодня текст данного вотума Руксанды Главан, которая, будучи врачом по специальности, ни единого дня не проработала врачом, и показала плохой менеджмент, когда управляла Минздравом, в то время как министра Думбрэвяну ВОЗ хвалит.

– Хотелось бы напомнить, что, когда Руксанда Главан пиарила свой “выдающийся” регламент об оплате труда для медицинских кадров, она исключила из него такие фундаментальные вещи как “врач первой категории”, “врач высшей категории”. За это люди получали надбавки. Это мотивирует к развитию, но это не было учтено, учитывался только стаж. В результате решений мрачных времен правления Главан не было добавлено ни копейки к заработной плате, – напомнил он.

Еще одно “достижение” Главан — концепция ликвидации районных больниц, и только при помощи протестов и личного участия президента этого удалось не допустить.

– Здоровье человека не измеряется в деньгах, госпожа Главан. Это не фармацевтический бизнес, и вы понимаете, о чем я. Здоровье человека — это здоровье нации, и за каждого человека нужно бороться, – сказал Односталко.

Депутат также напомнил “императрице медикаментов” о том, как во времена ее правления происходили закупки лекарств и о громких делах, в которых она участвовала. “Благодаря” бывшему министру, добавил он, в 2017 году на 200-400% подорожали медицинские услуги.

– А сегодня она обвиняет. Не получится. Люди всё знают и видят. Уверен, что благодаря поддержке, которая есть от медицинского сообщества, от граждан, мы преодолеем этот сложнейший этап. Медицинская система Молдовы в марте и сейчас — две разные вещи. Произошли значительный рост, существенное укрепление и улучшение качества менеджмента, – подытожил он.

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