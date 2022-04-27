Односталко: “Хорошие времена” так и не наступили. Стало хуже

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Увеличенные ПДС некоторые социальные выплаты не покрыли чрезмерного роста цен на товары и услуги. В результате покупательная способность населения Молдовы упала, “люди стали меньше кушать”. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– Правительство не покрыло рост цен. Да, денег дали, но в реальном выражении, то, что человек в кармане держит, – их стало меньше. Покупательная способность падает, люди стали меньше кушать. А задача – чтобы люди больше потреблять, чтобы качество жизни граждан стало выше. Хорошие времена так и не наступили. Стало хуже, – констатировал Односталко.

Социалист добавил, что правительство так и не сдержало своё предвыборное обещание – сделать так, чтобы в Молдове не было пенсии ниже 2000 леев. Обманули ожидания пожилых людей и от апрельской индексации пенсий – люди получили меньше, чем рассчитывали, констатировал Односталко.

В ответной реплике депутат ПДС Раду Мариан отметил, что процесс повышения выплат только начался, и добавил, что реальный рост пенсий станет возможным, когда вырастет экономика, а это станет возможным после того как Молдова преодолеет многочисленные кризисы, в которых она оказалась.

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