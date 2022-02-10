Односталко: Халатность властей поставила под угрозу функционирование больниц в разгар пандемии (ВИДЕО)

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Социалисты требуют срочно увеличить бюджет Национальной кассы медицинского страхования, чтобы выделить дополнительные средства на оплату коммунальных услуг медучреждениям. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Он отметил, что с приходом нового правительства ситуация в системе здравоохранения резко ухудшилась.

– Сегодня медучреждения всех уровней находятся в остром кризисе неплатежей за коммунальные услуги. В декабре прошлого года, когда в парламенте утверждался бюджет Национальной кассы медицинского страхования, мы неоднократно говорили о том, что у больниц возникнут проблемы, так в их бюджетах не учтены сверхрасходы, связанные с покрытием счетов за коммунальные услуги. Однако нам ответили, что «всё будет хорошо. В результате халатности властей счета за отопление приходят просто космические. Для медучреждений это сотни тысяч леев, – подчеркнул депутат.

Владимир Односталко показал журналистам счета районных и муниципальных больниц. К примеру, если в декабре 2020 года больница Бессарабки заплатила 73 тыс. леев за отопление, то в декабре 2021 года – уже 163 тысячи леев. Больница города Сороки за весь отопительный сезон 2021 года заплатила 980 тысяч леев, а только за январь 2022 года – 600 тысяч леев. Поликлиника Кагула в прошлом году заплатила за январь 67 тыс. леев, в этом году – 218 тыс. леев. Больница Бричан в прошлый сезон заплатила 155 тыс. леев за декабрь, в этом сезоне – уже 350 тыс. леев. Медучреждение Дрокии в прошлом году платило 224 тыс. леев, в этом году – 677 тыс. леев. Аналогичная ситуация по всей стране и в столичных больницах.

– К сожалению, риск недофинансирования медучреждения огромный. Отмечу, что в структуре контрактов с медучреждениями около 70-80% составляют расходы на зарплату. Остальное – это медикаменты, оборудование, отопление и т.д. Чтобы оплатить коммунальные услуги, больницы вынуждены будут сократить расходы на закупку медикаментов, питания, медоборудования и т.д., так как все деньги уходят в трубу, и всё это в разгар пандемии, – сказал Владимир Односталко.

Депутат отметил, что неспособность и нежелание властей помочь медучреждениям – это спланированная акция для ликвидации некоторых районных больниц: «Доводят до нерентабельности, а потом будут закрывать – где поликлинику, где роддом, где хирургическое отделение, где просто сократят количество коек».

В этой ситуации социалисты предлагают в срочном порядке увеличить бюджет Национальной кассы медстрахования.

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