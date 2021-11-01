Односталко: Действия ПДС выдают дилетантство и полное отчаяние (ВИДЕО)

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Ситуация с вакцинацией – это не европейская практика, а дилетантство и полное отчаяние. Так депутат БКС Владимир Односталко прокомментировал недавние события, когда в ходе объявленной ПДС недели вакцинации людей прививали прямо на улицах, в условиях полной антисанитарии.

– ПДС полностью провалила процесс вакцинации в стране и идёт на отчаянные меры, которые не обернутся ничем хорошим. Людей не проверяли на отсутствие противопоказаний к вакцинам, не проверяли историю их болезней, а после прививки человек не находился в поле зрения врача, как этого требует протокол по вакцинации. Даже нацисты проводили свои опыты над людьми в более лояльных условиях, – сказал Односталко.

Депутат БКС отметил, что это в очередной раз доказывает, что власть далека от граждан.

– Так даже животных не прививают! Даже к собакам, коровам и овцам отношение другое, – заметил он.

Односталко добавил, что в период правления социалистов управление пандемической ситуацией было гораздо более грамотным. Показатели смертности и заражения COVID-19 были в разы меньше, а показатели вакцинации – в разы больше.

– Сегодняшней власти пора брать с нас пример, – подытожил он.

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