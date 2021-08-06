Односталко: Будем доводить до сведения граждан всё, что обещало и не сделало правительство Гаврилицы (ВИДЕО)

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В программе правительства Натальи Гаврилицы нет инициатив для института семьи, не сказано ни слова о традиционных ценностях и отсутствуют источники финансирования обещания ПДС о повышении минимальной пенсии до 2000 леев. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.

– Нам не ответили, кто получит эти 2000 леев. Не сказали, сколько людей получат, а мы знаем, сколько не получат. А ведь 2000 леев не будет даже у половины пенсионеров, я уже не говорю о получателях социальных пособий и др. Ведь никто не говорит о том, что если человек будет получать 2000 леев, то единоразовая помощь в 90-180 леев сразу аннулируется, он меньше получит. Молчим о том, что вы это собираетесь сделать после индексации, которую вы же хотели в начале года отменить. И благодаря нам она сохранилась – почти 4%, – сказал он.

Односталко также напомнил, что по инициативе Игоря Додона и социалистов зарплаты в области системы здравоохранения были увеличены на 60%. Коммунисты и социалисты будут добиваться в парламенте повышения ещё на 40%, и это станет “лакмусовой бумажкой” для ПДС, сказал он.

– Мы всегда будем следить за тем, что вы делаете и что не делаете, как выполняете или не выполняете свои обещания, хитрите или нет. И мы обязательно будем об этом напоминать и показывать гражданам правдивость или неправдивость ваших заявлений, – подчеркнул социалист.

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