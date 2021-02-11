Односталко: “Братва” снова рвётся к власти (ВИДЕО)

Односталко: “Братва” снова рвётся к власти (ВИДЕО)

Большинство представителей правительства Натальи Гаврилицэ – последователи Владимира Филата и Влада Плахотнюка, режим которых ознаменовался тотальным беззаконием, отметил в рамках выступления у парламентской трибуны депутат ПСРМ Владимир Односталко. 

– “Братва” снова рвётся к власти, – сказал он. 

Напомним, что сегодня в парламенте рассматривается вопрос выражения вотума доверия правительству Натальи Гаврилицэ.

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