Односталко: “Братва” снова рвётся к власти (ВИДЕО)

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Большинство представителей правительства Натальи Гаврилицэ – последователи Владимира Филата и Влада Плахотнюка, режим которых ознаменовался тотальным беззаконием, отметил в рамках выступления у парламентской трибуны депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– “Братва” снова рвётся к власти, – сказал он.

Напомним, что сегодня в парламенте рассматривается вопрос выражения вотума доверия правительству Натальи Гаврилицэ.

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