Одному – угрожал ножом, другую – ранил: напавшему на знакомых мужчине “светит” срок

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В Дубоссарах завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в угрозе убийством и в покушении на убийство.

Подсудимый неоднократно доставлялся в Дубоссарский РОВД за различные правонарушения, пишет novostipmr.com. В марте этого года мужчина, будучи пьяным, в компании знакомых затеял ссору с девушкой. За неё вступился 17-летний парень. Мужчина отреагировал агрессивно и, приставив нож к шее молодого человека, стал угрожать ему убийством, а девушке нанёс удар ножом в область живота.

Потерпевшей удалось вырваться и убежать. Агрессора задержали, свою вину обвиняемый не признал, ссылаясь на провалы в памяти из-за алкогольного опьянения и психического заболевания. Однако, по заключению экспертов, психическим заболеванием мужчина не страдал.

Уголовное дело передано в суд, обвиняемый содержится под стражей.

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