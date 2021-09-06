Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» одобрена в Армении

0

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил об одобрении российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Армения.

Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание коллективного иммунитета. Вакцина также может быть использована в качестве бустерной дозы для других прививок от COVID-19, сообщает Телеграм-канал «Спутник V».

В феврале 2021 года в Армении была одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V». В стране также было запущено производство этого препарата.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.