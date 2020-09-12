“Одного раза было мало”. Мужчину будут судить за повторное вождение “под градусом”

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Автомобиль Mercedes автоинспекторы остановили в Рыбнице. От 44-летнего водителя разило спиртным.

Его отстранили от управления транспортным средством и доставили на медицинское освидетельствование. Акт подтвердил – автолюбитель пьян.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, за руль в состоянии алкогольного опьянения мужчина сел не впервые. Полгода назад суд лишил его права управления транспортным средством за пьяную езду.

Рыбничанин будет привлечён к уголовной ответственности. За повторное вождение “под градусом” ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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