Одного из авторов ложных сообщений о минировании задержали

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Правоохранители установили личность автора ложного сообщения о якобы заложенной бомбе в жилом доме в секторе Буюканы. Вызов в службу 112 поступил в ночь на 13 июля. В результате проверки в здании не было обнаружено никаких взрывных устройств.

Сотруднкики Генерального инспектората полиции и прокуроры установили личность звонившего. Им оказался 37-летний мужчина из Ниспорен, который находится на учёте у психиатра. Мужчину задержали. Он прошел психиатрическое обследование в стационаре. Во время обыска в его доме был обнаружен телефон, с которого поступил звонок.

По факту заведомого ложного сообщения о террористическом акте возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф до 42500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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