“Одно другому не мешает”: в СНГ надеются, что Молдова продолжит работу в рамках Содружества

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Руководство Молдовы пока официально не заявляло о выходе из состава СНГ, несмотря на риторику, которая идёт в республике в последнее время. Об этом во вторник заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

– Я уже много лет на посту председателя Исполкома СНГ, и заявления о возможном выходе того или иного государства звучат регулярно, – цитирует его агентство БелТА. – Официально никто пока из руководящих деятелей Молдовы о выходе из СНГ не заявлял.

При этом он выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках СНГ. По его словам, большинство стран Содружества считает, что укрепление взаимодействия с ЕС не должно мешать сохранению и развитию сотрудничества в рамках СНГ.

– Одно другому не мешает, – констатировал Лебедев.

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